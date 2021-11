Dura acusación contra Lionel Messi: "¿No te da vergüenza?"

Rafael Ferdinand van der Vaart es un exfutbolista neerlandés que supo vestir la camiseta del Real Madrid, Tottenham Hotspur, Real Betis y Hamburgo, entre otros. Actualmente trabaja en un programa de TV de su país y, una vez más, demostró no tener pelos en la lengua a la hora de criticar a sus colegas.

Durante la Eurocopa la víctima de sus declaraciones fue la Selección de España. El ex volante, de 38 años, manifestó hace algunos meses que: ”España es horrible, horrible. No tienen nada. Lo único que hacen es pasarla de un lado a otro. No hay ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo”.

En esta ocasión, el ex subcampeón del Mundo en Sudáfrica 2010, se la agarró contra Lionel Messi. "Cuando comparas a Messi con Ronaldo, uno está peleando para llevar a su equipo al próximo nivel - y el otro no. Messi solo camina. Yo lo veo y pienso, '¿No te da vergüenza?' Yo realmente me estoy molestando con Messi".

Y agregó: "Messi y Cristiano son dos jugadores totalmente diferentes. Pero la diferencia es que Cristiano Ronaldo siempre busca que su equipo avance", continuando con ala comparativa y dejando en claro además su posición con respecto a cual de los jugadores es su favorito.

Para finalizar, el ahora comentarista arremetió contra el astro argentino luego de la derrota por Champions League ante Manchester City: "Me entristece. Es una cuestión de voluntad. O quieres o no. Messi es muy buscado y si no marca ni asiste, es que ha hecho un partido muy malo. Neymar tiene mucho más, esa mirada abierta. Él ve más, Mbappé también... pero Messi no encaja".