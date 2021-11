Rodrigo De Paul sacó pecho y habló de la Copa América ganada en Brasil

Rodrigo De Paul es uno de los jugadores revelación de los últimos años en la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. El jugador surgido de las divisiones inferiores de Racing Club habló con el diario español Marca y se refirió a la Selección, Lionel Messi, Diego Simeone y mucho más.

En cuanto a la obtención de la Copa América en suelo brasilero, comentó: "Uno de los días más felices a nivel deportivo. Logramos lo que parecía imposible. Ganar una Copa América organizada por Brasil, que había ganado todas las que había organizado. Nos sacaron la sede, la llevaron para allá. Hay un montón de condimentos, 28 años sin ganar nada... Fue un día muy feliz. Pasa el tiempo y sigue siendo difícil encontrar palabras para definir".

También se refirió a la importancia del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina ya aseguró su clasificación: "Es importante para todo un país que vive con más momentos de tristeza que de felicidad. Las cosas no se hacen bien y el fútbol es ese cable a tierra, ese momento de felicidad de gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Que vive en una vorágine que no es fácil. Sería increíble si le podemos regalar una copa del Mundo"

Y además, se refirió al posible último Mundial del capitán y mejor jugador del mundo: "Messi se la merece más que nadie. Es el mejor de todos los tiempos. Hay gente que lo justifica diciendo que no tiene esa copa. Ojalá pueda tenerla y culminar su carrera".

También contó las ganas que tenía de vestir la camiseta del Aleti: "Hay una anécdota linda cuando en marzo hablo con mi agente le digo que quería jugar en el Atlético y que se encargara. Un día estando en casa escribí en una hoja si estaba seguro de que me iba a llevar al Atlético. Él me dijo que sí. Luego cuando hablé con El Cholo le transmití lo que deseaba, que era jugar aquí. Me encantaba la forma de vivir el fútbol, de él y su cuerpo técnico, la afición... elementos que me motivaban y ayudaron a decidir que quería seguir mi carrera aquí. Me siento reflejado en la gente, en cómo lo viven aquí. Estoy seguro de que no me arrepentí de la decisión y espero que el Cholo tampoco".