La frase de D'Onofrio sobre el futuro de Gallardo que descolocó a todo River

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, fue invitado al programa Súper Fútbol del canal de cable TyC Sports y allí brindó una extensa entrevista en la que habló de varios temas referidos tanto a la actualidad del club como a los gloriosos años de su gestión con Marcelo Gallardo como gran estandarte.

En ese sentido, el mandamás del Millonario se refirió al futuro del entrenador, quien aún no ha renovado su contrato y, además, es pretendido por la Selección de Uruguay para reemplazar al despedido Óscar Tabárez, y dejó una frase muy particular que descolocó a todos.

"No tengo la menor idea qué va a hacer Gallardo", lanzó D'Onofrio ante la consulta del futuro del entrenador, sorprendiendo a los periodistas del programa, y rápidamente agregó que "creo que Gallardo no le dijo nada a nadie. Nadie sabe y hace bien en no adelantarse a los hechos, si él considera que debe continuar le dará continuidad al proyecto, y si no lo hace, me parece bien que no diga nada antes de tiempo, antes que termine el torneo".

Po otra parte, el presidente del Millonario, cuyo mandato concluye en diciembre, avisó que en River "no hay un plan B", y explicó que "tenemos uno de los mejores técnicos del mundo, no vamos a ir a buscar a alguien sin saber qué va a hacer. A Gallardo lo estaban esperando para verlo caer, pero no fue así".