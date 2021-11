Mauricio Pochettino enfrenta al PSG y aumenta el rumor sobre su salida

Manejar a un plantel tan nutrido de estrellas como el de Paris Saint-Germain no es fácil y así lo dejó en claro Mauricio Pochettino, actual entrenador del conjunto francés. El argentino reflexionó sobre las dificultades que representa la presión de estar a cargo del equipo y lanzó: "Si no nos dan tiempo para desarrollar nuestra idea, bueno... lástima".

En una extensa entrevista con L'Equipe, Pochettino analizó distintos aspectos de su estadía en PSG, club al que llegó en enero de 2021. Uno de ellos fue el de la presión que representa manejar a semejante plantel. Según explica, la presión existe, pero no lo frustra: "Es un gran desafío. No es una tortura. Tenemos el coraje y también la humildad de saber que si queremos triunfar, tendremos que adaptarnos".

Eso sí, el tiempo es clave para todo proceso y así lo dejó en claro el oriundo de Murphy, Santa Fe: "También necesitamos algo de tiempo, que muchas veces no existe en el fútbol. Si no nos lo dan para desarrollar nuestra idea del PSG bueno... lástima. No seremos los primeros ni los últimos. Pero estamos felices de aportar nuestro conocimiento".