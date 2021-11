Valderrama destrozó a la Selección colombiana por su confuso presente

Carlos Valderrama criticó hoy al seleccionado colombiano al afirmar que no le hacen un "gol a nadie", luego del 0 a 0 como local ante Paraguay del pasado martes, en un partido de la 14ta. fecha de las Eliminatorias. El conjunto de Reinaldo Rueda lleva cinco partidos sin marcar goles y pelea cabeza a cabeza con Perú, Uruguay y Chile por meterse en el Mundial.

"El problema no es de horario, mi hermano. El problema es que no le metemos un gol a nadie, lastimosamente es así. Fíjate tú, los resultados se nos dan y ahora estamos cuartos con 17 puntos. De a puntico vamos llegando al Mundial", criticó uno de los máximos ídolos del fútbol colombiano en su canal de YouTube.

El último tanto de Colombia lo hizo el delantero Luis Díaz, una de las figuras de Porto de Portugal, a los 29 minutos del segundo tiempo contra Chile (3-1) el pasado 9 de septiembre. En el medio pasaron cuatro empates sin goles (Brasil, Ecuador y Paraguay como local y Uruguay en Montevideo) y una derrota por la mínima con Brasil, de visitante.

"No metemos gol, cinco partidos sin meter un gol. Pero miren como es el fútbol de bacano, no metemos un gol, llevamos cinco partidos y vamos de cuartos", analizó y siguió: “Entonces hermano, no podemos hacer nada, vamos pa’ lante. ¿Qué quiere que les diga de esta vaina? ¿Cómo meter un gol? Arnoldo Iguarán ya no juega, que es el goleador”.

Colombia recibirá el próximo año a Perú (27 de enero) en la continuidad de la instancia clasificatoria, en un choque clave para definir su futuro.