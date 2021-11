La primera renuncia importante en Barcelona tras la llegada de Xavi

Barcelona anunció que aceptó la renuncia como secretario técnico de Ramón Planes, quien pidió abandonar el cargo la semana pasada tras confirmarse la llegada de Xavi Hernández. El club emitió un comunicado donde quiso "expresar el agradecimiento por su compromiso, profesionalidad y aportación a lo largo de estos años" y le deseó "suerte y nuevos éxitos en el futuro".

A pesar de que su contrato finalizaba el 30 de junio de 2022, adelantó su salida con la intención de tener suficiente tiempo para concretar su futuro con otro club. Así, el Barça se ha quedado sin secretario técnico de cara al mercado de invierno. Mateu Alemany seguirá encabezando el área de fútbol y Xavi puede que tenga relevancia más allá para definir refuerzos.

? Acuerdo para la rescisión del contrato de Ramon Planes



uD83DuDD17 https://t.co/M4cQlfcKI4 pic.twitter.com/VEHujArAPO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 16, 2021

Por otro lado, la salida de Planes también podría suponer un paso adelante para Jordi Cruyff, hasta ahora director de ojeadores internacional. Planes llegó al Barça en 2018 bajo el mandato de Josep María Bartomeu para ser ayudante en la secretaría técnica de Éric Abidal, a quien acabaría reemplazando en agosto de 2020.

Unas horas después de haberse oficializado su salida, Planes ha enviado una carta abierta a los socios del Barça para despedirse luego de "cuatro temporadas llenas de aprendizajes, orgullo y sentimiento".

La carta completa

"Hoy culmina una etapa en mi carrera profesional que nunca pensé que hubiera vivido cuando emprendí mis primeros pasos como entrenador en Lleida, mi ciudad natal, formando a jóvenes futbolistas que más tarde tuvieron la oportunidad de jugar en Primera y Segunda División. Hoy es un día triste porque me desvinculo del FC Barcelona, uno de los mejores clubs del mundo y una organización referente en la que he crecido como profesional y de la que me llevo grandes e importantes aprendizajes.

Pero, al mismo tiempo, es un día lleno de orgullo y emoción porque considero que he contribuido, con humildad, ilusión y dedicación, a seguir construyendo un Barça de futuro. Un equipo de personas, profesionales y futbolistas que, con independencia del contexto actual, estoy seguro que recuperará el liderazgo internacional gracias a la aportación de los nuevos talentos incorporados estos años y a los jugadores consolidados de la actual plantilla.

Quiero trasladar un profundo y más que sincero agradecimiento al Barça, a todos sus empleados y a los diferentes dirigentes del club que han confiado en mí y me han permitido formar parte de él durante estas últimas 4 temporadas. Años en los que siempre ha estado al servicio del club, en el momento y en el sitio que se me ha requerido, porque así es mi forma de trabajar: en silencio y con dedicación absoluta por un proyecto, un equipo y una afición como la del Barça.

Es difícil destacar algo de estas 4 temporadas, pero si hay algo que considero reseñable de estos años (y, además, forma parte de mi visión de fútbol) es la apuesta firme por la cantera y los jóvenes talentos que, a día de hoy, pertenecen al primer equipo. Personalmente, su participación son un motivo de orgullo, al mismo tiempo, que son el principal activo del club y el futuro de este Barça. Estoy convencido que darán grandes ilusiones y trofeos en breve.

Estos éxitos vendrán también por el buen criterio, saber estar y trabajo que estoy seguro que aportarán Xavi Hernández y su staff técnico. Les deseo los mejores resultados y una larga trayectoria llena de victorias y alegrías al frente del primer equipo del Barça.

Y, por último, pero igual o más importante que el resto, me quedo con un especial y cariñoso sentimiento de los empleados que hacen posible que a día de hoy el Barça sea más que un club. Las etapas en el futbol, al igual que en la vida, quedan marcadas por las personas. En el Barça he conocido grandes profesionales del futbol, pero, sobre todo, me llevo a grandes amigos"