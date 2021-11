El Kun Agüero hizo delirar a sus seguidores tras la preocupación

Sergio Agüero se encuentra a la espera. Tras el diagnóstico que recibió, en el que le detectaron una arritmia cardíaca, el delantero argentino tiene que aguardar para ver cómo avanza su situación y ahí recibir una nueva devolución de los médicos para saber si podrá seguir jugando o no al fútbol profesional.

"Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo", avisó el "Kun" hace unos días. A pesar de este raro panorama, el futbolista del Barcelona no pierde el humor que lo caracteriza.

"Lo vi y me lo puse. ¿Es bueno? La verdad", preguntó el atacante. ¿Qué hizo? Se puso una máscara de skincare. Y armó una encuesta para que sus seguidores lo ayuden a ver si es bueno o no para su cutis. De momento, el "Sí" gana con el 83% .

Poco después, el Kun publicó un video explicando un poco más la situación: "Bueno, vi esto y me lo puse. Yo no sé si está bien o está mal. ¿Qué dicen?". Y agregó: "No me puedo reír, no puedo hacer nada...".