La contundente respuesta de Carlos Tévez ante la posibilidad de un llamado de Marcelo Gallardo

Carlos Tévez habló en el canal de Twitch Neura Networks sobre su presente y su futuro profesional. El ex capitán de Boca Juniors dejó el club Xeneize a mediados de año y aún no tiene definido su futuro. "No sé todavía", respondió al ser consultado sobre su decisión de seguir o no jugando profesionalmente.

"Acá no. Si me aparece algo que me llame la atención y diga: 'Bueno sí, hago el sacrificio un año', y la paso bien, no con tantas presiones y todas esas cosas...", comentó el Apache. Y agregó: "Tiene que ser algo que disfrute. A Flor (su hija mayor) le gusta Washington. Ahí está jugando Wanchope Ábila. Capaz jugar un añito así y hacer la green card"

"No me gusta ir a un lado y no ganar nada. Soy un tipo que me meto para ganar y trato de contagiar eso a mis compañeros y hacerlos ganadores, aunque a veces me cueste chocar y un montón de cosas más", manifestó el delantero.

Sobre la posibilidad de volver al club que lo vio nacer, fue tajante: "No tengo ni alma ni corazón para volver a Boca. Yo siempre jugué con el corazón y con el alma por esta camiseta y ya está. Tenés que estar al 100% y no te da la cabeza ni el físico".

Para finalizar, en tono de broma, le consultaron que diría si lo llama Marcelo Gallardo para vestir la camiseta de River Plate. Carlitos no dudó y sentenció: "No, gracias. Dejá que me quedo en mi casa".