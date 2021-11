La revelación de Dabove sobre los Romero que retumba en San Lorenzo

Los hermanos Romero se fueron de San Lorenzo y, una vez afuera, aparecieron muchas voces criticando las formas con las que se manejaron los paraguayos, y hasta expresaron que su salida mejoró el vestuario. Sin embargo, apareció en escena Diego Dabove para ponerse del lado contrario y contó que durante su estadía en el club jamás tuvo problemas con Ángel y Óscar.

"No, no, no tuve ningún problema. Con los dos tuve una charla en el primer día, ellos dos y el profe, donde dejamos claro un montón de cosas y después no tuve ningún inconveniente", expresó en diálogo con TNT Sports y reveló: "Tenía charlas sobre fútbol, sobre todo con Óscar, en cuanto a lo que queríamos, porque era muy parecido a lo que quería Berizzo en la Selección".

Además, aclaró que los problemas que se generaron dentro del plantel, donde incluso algunos excompañeros salieron a "pegar" a los mellizos, ya venían de un periodo anterior a su estadía en Boedo. "Todos los inconvenientes grupales habían pasado anteriormente, pero después yo no tuve ningún problema", remarcó.