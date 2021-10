La desgarradora revelación de Messi sobre su salida del Barcelona

Lionel Messi rompió el silencio en una extensa entrevista concedida a France Football y habló de todo. Su título con la Selección en la Copa América, la llegada al PSG y además reveló cómo vivió su tormentosa y repentina salida del Barcelona. Reconoció que lo sorprendió y la calificó de "extremadamente dura": "No lo esperaba en absoluto".

"Volví para preparar la pretemporada después de las vacaciones extras que el entrenador me había concedido, tenía la idea de firmar contrato y volver a los entrenamientos, pensaba que todo estaba arreglada y solo faltaba mi firma, pero al llegar me dijeron que no era posible, que no podría quedarme y tenía que encontrar otro club, porque no tenían dinero para renovarme", agregó.

"Tuve que cambiar mis planes, dejar Barcelona fue una sensación extraña, parecida a cuando tenía 13 años y dejé Rosario. Fue extremadamente duro dejar nuestra casa y que familia debía cambiar completamente sus rutinas, los niños cambiar de escuela. Por primera vez en mi carrera pasaron muchas cosas por mi cabeza, no tenia otra opción que irme, tenía que aceptarlo", dijo.

Inistió que "fue muy doloroso dejar Barcelona, tenía en la cabeza acabar la carrera en Barcelona", y aclaró: "El club publicó un comunicado anunciando que no continuaría y a partir de ese momento me pregunté cómo me saldría de éste. Tenia que encontrar un nuevo club para continuar mi carrera y tuve la suerte de ser contactado por muchos clubes y el PSG fue uno de ellos".

"No fue fácil porque todo se tenía que arreglar en poco tiempo. Evidentemente, me sedujo el proyecto, las ambiciones del club, los jugadores a su disposición, el grupo... Saber que tenía amigos en el vestuario me permitió decirme a mí mismo que las cosas serían más fáciles de adaptar", cerró.