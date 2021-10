La terminante frase de Maxi Rodríguez sobre su futuro en Newell's

El ídolo de Newell's Old Boys, el mediocampista Maximiliano Rodríguez, aseguró hoy que va a seguir "jugando" en el club porque tiene "contrato hasta diciembre, ganas y mucha fuerza" y aclaró que el viernes no será su "último partido" en la institución. De esta manera, desactivo los comentarios que indicaban que el viernes venidero se retiraría de la actividad.

"Como siempre voy a brindarme al ciento por ciento a la institución. No pasará nada raro este viernes (ante Vélez) ya que seguiré disfrutando de vestir esta camiseta. No quiero especulaciones y quiero tranquilidad institucional. Que el viernes sea una fiesta y que la gente vuelva a la cancha y que podamos volcarlo ganando los tres puntos", agregó el volante ofensivo, de 40 años.

"Estamos esperando que llegue el viernes, volvernos a encontrar con nuestra gente va a ser especial y necesitamos el apoyo de todos"



Asimismo, Rodríguez reconoció: "Nunca se me cruzó por la cabeza retirarme ahora. El fin de mi carrera lo pondré yo. No me voy a despedir de las canchas sin mi gente. Nunca dudé y jamás haría algo contra Newell's. Estoy acá para sumar como siempre y así lo haré", y aclaró que “el tema contractual siempre que se vence lo hablamos y cuando llegue el momento se verá".

"No tengo decisión tomada. No hablo con nadie de mis cosas privadas. Cuando se habla de comentarios de allegados son mentiras. Cuando llegue el momento se verá si es hasta diciembre o seis meses más". Y agregó: “mentalmente estoy muy bien, tranquilo y espero tener más posibilidades dentro del campo. Tengo la ansiedad de volver a ver la gente en el Coloso".

Sobre la relación con el director técnico Fernando Gamboa, con quien sólo jugó un puñado de minutos siempre ingresando como suplente, comentó: “Con Gamboa estuvimos hablando de cosas futbolísticas y no sé si estaré de titular o iré al banco ante Vélez. Tengo ganas de jugar el viernes y más que nada porque hay público. Pero lo más importante es que sumemos los tres puntos”.