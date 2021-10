Una prohibición insólita en el Gran Premio de Qatar romperá con la tradición de la Fórmula 1

El presidente de la federación automovilística de Qatar, Abdelrahman al-Mannai, advirtió hoy que en el Gran Premio de Fórmula 1 en ese país, no se permitirá el champán para celebrar en el podio.



"Tenemos que hacer respetar nuestros valores y nuestra cultura" con respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas, dijo el directivo.



"Tenemos nuestros valores y nuestra cultura, y también respetamos la de los demás. Pero no usaremos champán ni alcohol durante la ceremonia del podio. Habrá una alternativa", agregó Al-Mannai, según publica el portal italiano Tuttosport.



En otro orden, el dirigente dijo que no habrá restricciones a la libertad de expresión de los pilotos durante el GP de Qatar, que se correrá el domingo 21 de noviembre: "Los pilotos podrán expresarse libremente en cualquier plataforma", aseguró.



"No tenemos problemas con la libertad de expresión. Los pilotos son libres de decir lo que quieran. Qatar está abierto a críticas y en los últimos años hemos estado trabajando para mejorar en todo. Hemos hecho progresos considerables, aunque el sistema obviamente aún no es perfecto", señaló.