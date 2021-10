La dura reflexión de Ronald Koeman tras los incidentes en Barcelona

En la previa del cruce entre Barcelona y Rayo Vallecano, Ronald Koeman habló en conferencia de prensa y se refirió a los incidentes que protagonizó con los hinchas del conjunto culé luego de perder el clásico con el Real Madrid.

"Solución no creo que haya. Para mí es más un problema social, no es un tema de que sean culés", comenzó diciendo Koeman. Y agregó: "Es más un tema de educación, no tienen valores. El ambiente en el campo fue extraordinario incluso con el 0-2. No tenemos que prestar mucha atención, y parece que fue solo conmigo, pero les pasó a muchos jugadores, con sus familias. Puede ser que conmigo ha sido más exagerado, por ser el culpable, pero hasta Carles Puyol lo tuvo que sufrir"

Luego, el DT señaló: "El club sabe que no se puede repetir y tiene que buscar otra fórmula. No hay que darle más atención, es un problema social que pasa en todo el mundo, no solo aquí".

"Ya soy mayorcito y quiero disfrutar en el sitio donde quiero estar. Sé que dependo de lo resultados, pero quiero disfrutar: ocho años, un año o tres meses", afirmó Koeman, quien aseguró que, cuando ya no disfrute en el Barça, se irá "tranquilo" para jugar "cinco días por semana al golf, que es un deporte muy bonito".