Pochettino, una terminante frase sobre Mbappé y la intimidad del fichaje de Messi

La novela por el futuro de Kylian Mbappé suma un nuevo capítulo. Hace meses que se habla de su posible llegada al Real Madrid pero, por el momento, se quedó en el PSG y su círculo íntimo está intentando convencerlo para que siga. Pero este miércoles, apareció en escena Mauricio Pochettino que fue franco al plasmar su punto de vista con dichos que ya tienen mucha repercusión.

"Yo me quedo con que la situación está abierta y en el futuro puede pasar cualquier cosa. La posición de hace unos meses atrás puede cambiar en el futuro. El PSG como club tiene la esperanza, la capacidad para seducirlo y para ofrecerle cosas para que pueda quedarse y ser feliz. Tiene contrato hasta junio de 2022 y las posibilidades de que el pueda cambiar de idea están ahí", dijo.

Y, en la misma línea, agregó: "A los jugadores de fútbol no se les puede subestimar. Tienen entornos y gente que aconseja, pero ellos tienen su propia decisión. Kylian tomará la decisión que tenga que tomar, y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, con 22 años y un gran potencial".

"¿Quién puede pensar que el PSG no quiere que continúe aquí por muchos años más? El club va a intentar convencerlo y seducirlo para que continúe aquí. Tiene 22 años, pero tiene una madurez muy alta para gestionar este tipo de situaciones sobre su futuro. No tengo ninguna duda de que Kylian puede afrontar cualquier desafío que se le presente en el futuro", continuó.

Luego, en diálogo con El Partidazo de COPE y Radio MARCA, no tuvo dudas en decir que Lionel Messi merece ganar el Balón de Oro: "El Balón de Oro debe ser para Messi sin ninguna duda. Y si no entrenara a Messi, diría Messi. Te respondo con el corazón. Siempre digo lo que siento", y contó detalles de cómo fue la llegada del argentino a París.

"Me llamó Leonardo y me dijo: 'Está la posibilidad. ¿Te gusta o no te gusta?'. Lo bueno fue que llamó para preguntarme. Yo digo: 'Es una pregunta, me está preguntando...' Pensé que era una broma, ¿no? Claro. '¿Qué te parece? Está la posibilidad de que venga Leo. ¿Sí o no?' ¿Hay que ir a buscarlo o qué? ¿Tengo que manejar la van?", contó entre risas.