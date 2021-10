La fuerte advertencia de Sebastián Vettel que paraliza la Fórmula 1

Sebastian Vettel encendió una nueva polémica en la Fórmula 1. Fiel a sus ideales, el cuatro veces campeón del mundo fue contundente y aseguró que la competencia puede desaparecer si no realiza un cambio ecológico.

"Creo que vivimos en una época en la que tuvimos innovaciones y posibilidades de hacer que la Fórmula 1 también fuera verde sin perder nada del espectáculo, de la emoción, de la velocidad, del desafío, de la pasión", comenzó diciendo Vettel. Y aseguró: "Creo que hay ciertas cosas de las que la gente está hablando para el futuro del deporte en cuanto a reglas, que podrían modificar el cambio y pasar a cambios más relevantes".

"Pero si no lo hacen, creo que no soy tan optimista. Si no llegan esos cambios, creo que la Fórmula 1 desaparecerá. Y probablemente con razón", sentenció el piloto de Aston Martin.

"Tenemos tanta gente inteligente y tanto poder de ingeniería en todo el paddock que podríamos encontrar soluciones. Creo que las reglas actuales que son muy emocionantes, el motor es súper eficiente, pero es inútil", agregó después el alemán. "La Fórmula 1 no es verde. Puede convertirse en más ecológica sin perder la pasión por competir", finalizó.