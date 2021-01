Un ex DT de Selección bromeó con la muerte de Maradona y se ganó el repudio de todos

El nuevo entrenador del Nantes, el francés Raymond Domenech, fue cuestionado sobre el jugador Jean Lucas, centrocampista del Olympique de Lyon que terminó firmando por el Brest y no jugará a sus órdenes, y al responder hizo una broma desubicada con la muerte de Diego Maradona, y fue repudiado rápidamente.

"No puedo hablar de jugadores que no están con nosotros. Jean Lucas finalmente definió el futuro y se va a Brest, por lo que no es jugador del Nantes. Estaré muy comedido para hablar de posibles refuerzos en enero", comenzó diciendo.

Y acto seguido, derrapó: "Me gustaría fichar a Maradona, pero está muerto", dijo Domenech, ante la incredulidad de los periodistas presentes en la sala de prensa.

Domenech fichó por el Nantes a finales de diciembre, en lo que es la primera experiencia tras un paréntesis de 10 años en su carrera profesional.

La última experiencia como entrenador se produjo en 2010, al frente de la selección de Francia que cayó eliminada en la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica.