Carlos Sainz furioso: destrozó a la organización con una picante frase

Carlos Sainz, defensor del título en la modalidad de coches del Rally Dakar, se mostró "desmoralizado" al término de la quinta etapa, en la que volvió a tener problemas de navegación, y afirmó, rotundo: "Esto no es el Dakar". Algo similar había declarado Sebastien Loeb quien tuvo respuesta de parte de la organización tras sus reclamos.

"No me gusta nada, es más una lotería, esto no es pilotar. Estoy un poco desmoralizado, disgustado porque el rally parece más una gincana, en cuanto a la navegación, que un rally-raid", disparó el madrileño después de clasificarse octavo en la etapa, a más de 15 minutos del ganador, el sudafricano Giniel de Villiers.

"Llevo 14 dakares y nunca en mi vida me había perdido dos días media hora. Todo el mundo anda perdido buscando los puntos, esto no es el Dakar, es una lotería", se lamentó Carlos Sainz, que ocupa el tercer puesto en la general.

Las palabras de Sainz y lo sucedido hasta ahora en el devenir del Dakar confirman las advertencias del director de carrera, David Castera, respecto al planteamiento de esta edición, donde la navegación iba a ser protagonista y los pilotos no tendrían más remedio que reducir la velocidad para poder ser competitivos.

David Castera.

El propio Sainz ya valoró ese posible cambio de estrategia tras la etapa de ayer, pero los problemas han vuelto a ser desde el arranque y generalizados. Porque igualmente Loeb (que ayer se también quejó) ha perdido hoy cualquier opción al dejarse otros 50 minutos en la navegación.

"Sébastien Loeb no ha venido a vernos, nadie nos ha llamado, nadie ha puesto ninguna reclamación sobre este tema. Por eso nos hemos sorprendido esta mañana descubriendo los mensajes en redes sociales", aclaró Javier Soler, presidente del Colegio de Comisarios.