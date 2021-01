La Copa América, cerca de volver a suspenderse

La Copa América de selecciones que fue suspendida el año pasado y reprogramada para junio próximo, corre serio riesgo de volver a postergarse por la acotada presencia de público en los estadios a raíz de la pandemia de coronavirus, según anticipó hoy Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor de Colombia, cuyo país fue designado para organizar este certamen conjuntamente con la Argentina.



Jaramillo, que además de ser el titular de la organizadora del torneo en su país, es el vice de la Federación Colombiana de Fútbol, puso hoy en duda la realización de esta competencia reprogramada para disputarse entre el viernes 11 de junio y el domingo 11 de julio.





"Al momento no tenemos confirmación de que se vaya a jugar la Copa América, y el motivo principal es que para la Conmebol no es viable su realización sin la totalidad del público presente en los estadios, porque a aforos incompletos y mínimos los perjuicios económicos serían muy importantes", le dijo Jaramillo a Radio Caracol, de Colombia.



"Por eso, pensando en un aforo de 4 mil espectadores, no dan los números, así que habrá que estar pendientes de la decisión de la Conmebol, que justamente puede ser que no haya Copa América este año", vaticinó Jaramillo.



Colombia tiene determinado que será sede de la final del torneo, mientras que Argentina albergará al partido inaugural.