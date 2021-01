Video: las victorias de Toby Price y Alexandre Giroud, en imágenes

Pese a cometer un error de navegación al final de la especial, Toby Price ganó por 13ª vez en su carrera dakariana y se coloca como líder de la general de las motos. "Solo ha sido la primera etapa, pero la navegación ya ha sido bastante difícil. Me he perdido un poco a unos 7 kilómetros de la meta. He tardado un tiempo en encontrar el camino correcto, pero el día se ha dado bien".

"Creo que va a haber muchos cambios en la clasificación de este año. Hay que mantener la calma y no cometer errores para que todo vaya bien", expresó el australiano.

Alexandre Giroud, en tanto, hizo lo propio entre los quads con una soberbia actuación que lo coloca como candidato a quedarse con la competencia: "Hemos tenido una guerra sin cuartel, una etapa muy bonita. Al principio ha sido difícil porque abría, así que me he dejado atrapar. He llegado el primero, pero aún falta mucho por recorrer".