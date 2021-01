Ronnie Graue explicó la dificultad que tuvo la primera etapa

Orly Terranova y Ronnie Graue no tuvieron el mejor día en el comienzo del Dakar. Los hombres de Mini terminaron en el puesto 18 a casi 23 minutos de quien fue el ganador de la primera etapa, Carlos Sainz.

Sobre lo sucedido, el navegante del equipo explicó: "Terminamos la etapa 1 y no nos fue muy bien. Pinchamos tres veces y me perdí en un rio; estuvimos dando una vuelta. Terminamos una etapa que no fue fácil y en la que había mucha piedra. Nos prepararemos para mañana", completó