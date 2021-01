Diego Maradona Junior: de la amenaza a Morla al sueño frustrado con su papá

Diego Armando Maradona Junior, el hijo mayor del 10 producto de su relación con Cristiana Sinagra cuando jugaba en Napoli, brindó una emotiva entrevista al diario Olé a casi un mes de la muerte de su padre, al que recordó con mucho cariño y emoción, en la que lanzó una dura advertencia para Matías Morla y reveló cuál era el sueño que tenía con el eterno capitán de la Selección argentina y que, lamentablemente, no podrá verlo concretado.

En primer lugar, Junior comenzó diciendo que "no tengo bronca hacia nadie. Hay una causa, hay una investigación sobre lo que le pasó a mi papá. Confío en que me digan qué pasó con mi viejo".

Aunque no dudó en apuntar contra el abogado del 10, quien había asegurado que el astro sólo tenía tres autos. "En esta semana, Morla va a rendir cuentas, así que... Yo tengo otros datos, que no son sólo tres autos. Yo no quiero generar discusiones y quilombos en este momento porque no sirven. Entonces, esperaré la rendición de cuentas que va a pasar esta semana".

Por otra parte, contó que tiene pensado viajar a Argentina cuando la situación sanitaria se lo permita, para poder visitar la tumba de su padre y poder darle el último adiós.

Finalmente, Diego Junior envió un mensaje de cariño a la gente de Gimnasia y Esgrima La Plata, a la cual "estaré agradecido por toda la vida por cómo trataron a mi viejo, por cómo me trataron a mí cuando fui a la cancha", y allí, emocionado, dijo que Maradona "iba a seguir por algunos años más como técnico. Mi sueño hubiese sido verlo entrenando al Napoli, obviamente. Sé que a él le hubiese gustado".

Para cerrar, reconoció que su papá "no estaba al 100%", pero nunca se imaginó que pudiera morir. "Una parte de mi corazón se fue con él. Es todo más difícil".