Nasser Al-Attiyah no se resigna y sueña con una nueva victoria

Luego de imponerse en el tramo que tuvo final en Neom, Nasser Al-Attiyah habló sobre su actuación parcial. Expresó que fue positivo recortarle tiempo a Stéphane Peterhansel aunque dejó en claro que superarlo no será una tarea sencilla teniendo en cuenta la experiencia que tiene su principal "enemigo".

"Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. La etapa maratón nunca es fácil pero estoy contento con estos dos días y con el hecho de que el coche esté intacto. Lo importante es que ha terminado y hemos conseguido arañarle tres minutos a Stéphane. Quedan cuatro días de carrera. No será fácil pero lo intentaremos cada día", explicó.

Y continuó: "Creo que a los buggies les ayudan sus ruedas, pues al ser más gruesas pinchan menos. Yo hoy por ejemplo he pinchazo ocho veces. Pero bueno, no quiero buscar excusas, nosotros vamos a seguir tratando de hacerlo lo mejor posible".

"Monsieur Dakar", que conserva la primera plaza, con 4m50sde ventaja sobre el qatarí, también se pronunció en la llegada al campamento: "Nos hemos colocado delante bastante rápidamente y, en la primera parte, me he saltado varias notas de Edouard (Boulanger, su copiloto), así que hemos perdido algo de tiempo. No hemos tenido una especial perfecta".

El martes, la novena etapa mantendrá a los participantes cerca de orillas del Mar Rojo, con un círculo de 579 km con salida y llegada en Neom. El ambiente de balneario no debe durar demasiado ya que la organización promete pistas arenosas, haciendo del tramo cronometrado del martes uno de los más exigentes de la quincena.