La durísima autocrítica de Bielsa tras perder con un equipo de la cuarta división

Marcelo Bielsa admitió hoy que la "actuación" de Leeds United en la eliminación en la Copa FA tras perder 3-0 con Crawley, un equipo de la cuarta división, le generó "tristeza y decepción", reconoció en la rueda de prensa que brindó tras la sorpresiva y estrepitosa derrota en el debut en el tradicional torneo inglés del que se despidió tras perder 3-0, como visitante.

"No pudimos desequilibrar cuando atacamos. Tuvimos muchísimo tiempo la pelota pero no creamos situaciones de gol", lamentó el "Loco" acompañado como siempre por su traductor. Bielsa destacó que en el primer tiempo Leeds jugó "mejor" y "como quería" a pesar de que no tuvieron "crear peligro" en el arco rival.

Sin embargo, en la segunda parte fue Crawley el que impuso las condiciones del partido y "crearon peligro para merecer los goles que convirtieron", reconoció el DT rosarino. "No fue una sorpresa. Nosotros sabíamos de las características individuales y colectivas del rival", completó.

El próximo compromiso de Leeds será el sábado a las 12 como local ante Brighton, un rival directo en la pelea por la permanencia en la liga Premier aunque actualmente le lleve nueve puntos de ventaja.