Videos: entre lágrimas, Luis Suárez se despidió del Barcelona

El delantero Luis Suárez aseguró en su despedida del FC Barcelona que tenía "aceptado" que no contaban con él para esta temporada, mensaje que le llegó de parte del nuevo entrenador, Ronald Koeman, y que se marcha a un rival directo como es el Atlético de Madrid con ganas de "demostrar" que podía seguir compitiendo al más alto nivel en LaLiga.



"Por más que tengas contrato, a veces uno necesita cambios, o el club. En este caso, es que el entrenador no contaba conmigo. Pero me voy con la sensación de que cumplí con las expectativas, ser tercer máximo goleador no es fácil. Me voy contento por dejar una linda marca", aseguró en rueda de prensa.

Una salida "muy difícil" para él. "Uno no es ajeno a lo que pasa en la vida del fútbol, a la prensa, se especulaba mucho de los jugadores que podían salir, y cuando llega Koeman, se confirma. Ya lo tenía aceptado, traté de llegar a un buen final, como se llegó", reconoció.

Y, de su marcha, reiteró que la tenía asumida. "Ya lo pensé y ya lo he pasado, me siento capacitado para seguir compitiendo en LaLiga y tengo muchas ganas. Más tras el año que vivimos, y con mi lesión. Me voy de la forma que me voy, a seguir compitiendo, con nueva ilusión y objetivos y ganas de demostrar que podía seguir compitiendo, no será en el Barça sino en otro club", apuntó.



Se marcha al Atlético de Madrid, equipo con el que rivalizaba mucho. "Suena irónico, pero cuando el Barça me dijo que no contaba conmigo me pusieron en el mercado y hubo muchas llamadas. Me sentía capacitado para ir a un equipo en el que competir de igual a igual con Barça y Madrid. No había duda, y llegamos a un acuerdo con el club", explicó.