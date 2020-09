La jueza argentina que hizo historia en el fútbol sudamericano

Mariana De Almeida hizo historia en el fútbol sudamericano. Este jueves, en el duelo entre Racing y Nacional de Montevideo, la jueza de línea argentina se convirtió en la primera mujer en integrar una terna arbitral en un partido de la Copa Libertadores masculina. Su designación se dio por un imprevisto y mostró estar a la altura de las circunstancias.

uD83DuDC4FuD83DuDC4F La argentina Mariana De Almeida, asistente en el partido entre @RacingClub y @Nacional, es la primera árbitra en dirigir en la historia de la #Libertadores. pic.twitter.com/hPhfkpW1qo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 17, 2020

Sus primeros pasos fueron en las categorías infantiles y Reserva, para luego dar el salto a las primeras divisiones masculinas y femeninas. El Mundial de Francia 2019 fue su segunda competición internacional femenina de mayores, luego de haber estado en la cita de Canadá 2015. También participó en la Copa del Mundo Sub 20 (2012) y en los Juegos de Río 2016.

Pero no será la única protagonista de la jornada ya que en el juego entre Defensa y Delfín, estará Daiana Milone cumpliendo la misma función. "Pasé varios domingos sentada frente al televisor viendo fútbol. Mi papá es quien me me llevo a compartir la misma dedicación y devoción por este deporte", expresó la jueza que hoy, quedará en la historia de la Libertadores.