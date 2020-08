Higuaín espera sacar tajada antes de irse de la Juventus

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, quien hace pocos días recibió la noticia de que el nuevo entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo, no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada, espera un reconocimiento económico del club turinés para rescindir su contrato y buscar nuevo equipo.

"Juventus ya no cuenta con el goleador argentino, pero Higuaín gana 7.500.000 euros anuales en Turín más bonificaciones y por lo tanto no se resigna irse de la entidad sin una sustancial indemnización", señala Tuttosport.

En principio, la Fiorentina preguntó por Higuaín, pero el salario en cuestión fue un impedimento para que se concretara el pase y la gestión casi que terminó antes de comenzar.

Lo concreto es que el ex delantero de River desea llevarse una buena suma de Turín pero también continuar con su carrera y por ahora dos clubes de la Premier League inglesa se interesaron en sus servicios: West Ham y Newcastle. No obstante, Higuaín no ve con agrado regresar a Inglaterra tras su fallida experiencia en el Chelsea, donde jugó 19 partidos y marcó sólo cinco goles en 2018/2019.

Asimismo, lo que en principio está descartado es el regreso de Higuaín a River Plate, en donde jugó entre 2004 y 2007 sumando 41 cotejos y convirtiendo 15 goles, como tampoco se vislumbra la chance de sumarse a una franquicia de la MLS estadounidense.