Bielsa busca refuerzos para la Premier y pensó en un ex Boca

El Leeds ya comenzó con los entrenamientos ya pensando en la Premier League. Sin embargo, Marcelo Bielsa no es parte de los mismos ya que todavía no firmó su continuidad, aunque todo indica que seguirá en el equipo inglés.Y en las últimas horas apareció el nombre de un ex Boca como refuerzo: Nahitan Nández.

uD83EuDDD9???uD83DuDD25 Hitting the ground running! pic.twitter.com/HcMv6QZZVP — Leeds United (@LUFC) August 14, 2020

La Gazzetta dello Sport informó que Leeds está interesado en contratar al mediocampista uruguayo que se desempeña en Cagliari (Italia). Nahitan tiene contrato hasta junio de 2024 y su cláusula de rescisión es de 38 millones de euros.

En Boca están atentos a esta posible negociación ya que tiene el 10% de una futura transferencia. Nández, de 24 años, vistió la camiseta del "Xeneize" entre 2017 y 2019 y fue transferido al Cagliari en una suma cercana a los US$20 millones. Además, también es seguido por West Ham.

El equipo de Bielsa ya sumó dos refuerzos en este mercado de pases: Charlie Allen y Joe Gelhardt, de 16 y 18 años, respectivamente. Ahora va a la carga por el uruguayo Nández, quien podría ser el tercero.