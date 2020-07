Sorprendente: una estrella de la NFL capturó un "Goliat" de casi 200 kilos

Debido a la pandemia mundial del coronavirus, buena parte de los deportistas se encuentran privados de entrenar con normalidad y varios comenzaron a volcarse a otras actividades para pasar su tiempo libre. Este es el caso de Jawaan Taylor, el offensive tackle de los Jacksonville Jaguars de la NFL (National Football League -Liga Nacional de Fútbol Americano, en español-).

Fish of a Lifetime! 400 Pound Goliath GrouperuD83DuDE02uD83EuDD1FuD83CuDFFD pic.twitter.com/CrUCEeyUB0 — Jawaan M. Taylor ? (@jawaan_taylor74) July 2, 2020

El joven de 22 años revolucionó las redes sociales con la foto y los videos que subió a su cuenta de Twitter tras pescar un Atlantic Goliath Groupers, uno de los especímenes más grandes que habita en el Océano Atlántico, según especificó el sitio Florida Fish and Wildlife . Se encuentra comúnmente en aguas tropicales poco profundas y puede alcanzar hasta los 360 kilos y dos metros y medio de altura. Esta especie puede vivir hasta los 50 años.

Según la prensa estadounidense, el deportista capturó un pez de 400 libras (aproximadamente 182 kilos). Para tomar dimensión de lo acontecido solamente resta informar que Jawaan Taylor pesa 141 kilos, cerca de 40 kilos menos que el animal.

“¡Pez de toda la vida! 400 libras Goliath Grouper. Cara con lágrimas de alegría”, escribió el atleta que se inició en la Universidad de Florida (Florida Gators football), antes de ser elegido por los Jacksonville Jaguars en el puesto 35 de la segunda ronda del draft de 2019. En el video se lo escucha decir: “Es como parar un autobús”, mientras sostiene la caña.

Según informa Sport Illustrated, el récord en el estado de Florida para un mero Goliath capturado es de 390 kilos. El mismo fue capturado en 1961, en Fernandina Beach.

Para no incumplir las normas establecidas por el gobierno, los pescadores deben devolver inmediatamente los meros Goliath al agua ilesos. Sí tienen permitido tomar fotografías durante el acto activo de liberación. No obstante, otras actividades, como medir el tamaño o peso del pescado no debe retrasar la liberación de ninguna manera. Además, se requiere que los más grandes sean liberados sin ser embarcados.

La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, junto con otras agencias federales, han estado monitoreando el crecimiento de la población durante la última década para ver si las reglas de captura podrían cambiar.