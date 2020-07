La particular definición de Sarri sobre Higuaín: "Necesita garrote y zanahoria"

Gonzalo Higuaín fue titular en la derrota de la Juventus ante Milan y no tuvo mucha participación en el juego. Ocupó el lugar de Paulo Dybala, suspendido, pero no gravitó. El Pipita tiene contrato con el campeón italiano hasta junio del año que viene pero muchos medios aseguran que su estadía en Turín podría cortarse antes del final del vínculo.

Maurizio Sarri, entrenador de Juventus, habló sobre el argentino y sorprendió a todos cuando describió su relación: "Necesita garrote y zanahoria, hay que mimarle y pegarle. Es un chico sensible, pero cuando se entusiasma, toca frenarle".

"Dicen que peleo con todo el mundo, pero Gonzalo es el único con el que lo hago. Con él siempre fue así, le hace falta. Mentalmente está mejor, físicamente no sé. Se está entrenando mejor", agregó el entrenador que compartió, además, un exitoso paso en el Napoli con el ex delantero de la Selección Argentina.