La sorpresiva revelación de Marcos Rojo: "Me llamó Riquelme"

Marcos Rojo estuvo en el radar de Boca. El defensor de Estudiantes estuvo envuelto en varias polémicas y hasta se mostró con la camiseta Xeneize, algo que generó un poco de malestar en La Plata. Este viernes, el jugador de la Selección Argentina habló de la chance de cambiarse de club y confesó que lo llamó Riquelme.

"Me pasó todo esto de Boca, me llamaron del club para ver qué quería hacer: si volver a Inglaterra, si seguir en Estudiantes y nada. Me llamó Riquelme, pero que no se enoje si cuento esto. Me dijeron: 'Te quiere llamar (por Riquelme)'. Yo le digo a mi señora '¡me quiere llamar Riquelme!'", contó emocionado.

La imagen de la polémica. Rojo con la "10" de Román.

Y luego reveló detalles de la charla entre ambos: "Hablamos, me preguntó qué iba hacer. Yo le dije: 'Me quiero quedar en Argentina. Ahora se me termina con Estudiantes'. Y medio que quedamos en algo".

"Pero yo después pensando bien dije: No es el momento de esto, de hacer este paso. Yo llegué en enero, me recibieron como un ídolo, yo recontra agradecido a Estudiantes por todo. Me abrieron las puertas de nuevo, el cariñó de la gente en la calle... No puedo irme a Boca. No hablaría bien de mí, de cómo soy. En un futuro nunca se sabe", reveló.

"ME LLAMÓ RIQUELME, PERO NO PUEDO IR AHORA A BOCA, EN ESTUDIANTES ME RECIBIERON COMO UN ÍDOLO"#90MinutosFOX - Marcos Rojo descartó la posibilidad de ponerse la camiseta del Xeneize a corto plazo aunque dejó la puerta abierta: "En el futuro nunca se sabe". pic.twitter.com/lU5yBak6jm — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 3, 2020

Por último, el defensor aseguró que ya está tramitando su regreso a Manchester United, aunque desearía seguir en el Pincha: "Ya firmé los papeles como jugador del United. Se me terminó contrato y ya tengo que empezar a armar la vuelta. Mi intención es quedarme hasta enero, hacer el esfuerzo otra vez. Desde el club me dieron la palabra de que lo van a intentar".

"Mi idea era quedarme y negociar con el United. Pero al no haber una fecha, me tengo que volver. Ellos ya están jugando. Tengo que volver. El club me lo comunicó. Tendré que presentarme y entrenar. Allá voy a estar en la misma situación que antes. Voy a llegar con cuatro o cinco meses sin entrenar", concluyó.