La irónica respuesta del DT del Inter sobre el posible pase de Messi

Antonio Conte, entrenador del Inter, se mostró escéptico respecto de la posibilidad de que Lionel Messi se incorpore a su equipo, y afirmó que "es más fácil mover el Duomo de Milán a que Leo pase al Inter", en respuesta a una versión muy fuerte que circuló durante la última semana sobre el astro del Barcelona.



"Me parece más fácil mover el Duomo de Milán que Messi venga al Inter. Estamos hablando de un ícono, de un gran jugador, un deseo que a todos seduce, pero se trata sólo de un juego. Ningún equipo italiano puede llevar a cabo una operación semejante", declaró Conte.



El entrenador no le dio trascendencia a las versiones de una supuesta negociación de los propietarios del Inter para contratar al capitán del seleccionado argentino y fue irónico cuando afirmó que sería más sencillo trasladar a la histórica Catedral gótica emplazada en el centro de Milán.



"No es posible fichar a Messi ni tampoco a cuatro jugadores de 50 millones de euros cada uno, son fantasías", añadió Conte, luego de la victoria del Inter sobre Napoli por 2-0 en el partido de la 37ma, fecha de la Serie 'A' italiana.