"River sin muertos no quiso jugar y ahora, con miles, quiere volver"

La decisión de River Plate de no presentarse a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga, cuando el coronavirus recién había ingresado al país, sigue generando polémicas cuatro meses después. Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, el equipo que debía enfrentar aquel 14 de marzo el Millonario, castigó duramente al Millonario porque ahora, en el peor momento de la pandemia en Argentina, está presionando para regresar a los entrenamientos.

"River entra en contradicciones", comenzó diciendo Leito en diálogo con La Oral Deportiva, y luego fue al hueso: "Sin muertos no quiso jugar. Con miles de infectados y muertos, quieren volver al fútbol. No se entiende". En el momento en el que River decidió no presentarse, en Argentina había 45 infectados y dos muertos.

"Así como no se presentó en su momento, ahora es de los que solicita volver a entrenar", prosiguió molesto el titular del Decano, quien luego consideró que "si mantienen el criterio que tuvieron en ese momento, estaríamos frente a contradicciones".

Mario Leito.

La Conmebol ya fijó las fechas para el regreso de la Copa Libertadores y Argentina y Bolivia son los únicos países que aún no han programado su fecha del retorno a la actividad. Por eso, los cinco clubes que deben jugar el torneo continental (Boca, River, Racing, Defensa y Tigre) están presionando para volver cuanto antes a los entrenamientos.

Ante esta situación, Leito explicó que su meta es que Atlético Tucumán pueda regresar a los entrenamientos, ya que en Tucumán la situación no es la misma que en la del AMBA. "Yo planteé la posibilidad que teníamos en Tucumán de ya poder entrenarnos. Tuvimos una reunión en donde Tapia nos manifestó que no era factible entrenarse porque esto significaba una ventaja deportiva y teníamos que respetar", concluyó.