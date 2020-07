El informe negativo de Covid-19 del jugador de Boca, Sebastián Villa, no sería el último

El nombre de Sebastián Villa volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por su situación legal a raíz de la denuncia que le hizo su expareja por violencia de género, sino por rumores que aseguraban que había dado positivo por coronavirus.

Sin embargo, desde el entorno del colombiano aseguran que el atacante de Boca no se contagió de COVID-19, pese a que uno de sus amigos más cercanos, y con quien convivía, si diera positivo y tuviera que mantenerse aislado. Al conocer la noticia del positivo de su amigo, Villa se hizo el test que detecta anticuerpos y le dio negativo.

Félix Benítez, el amigo del futbolista, habló hoy con TyC Sports y explicó: "Al que le había dado positivo fue a mi, pero cuando empecé con la fiebre y el malestar me fui de departamento y fui al hospital, me hicieron la prueba y a los dos días me dijeron que era positivo. Le dije a él y me mandaron a aislarme, él se hizo la prueba y salió negativo".

Según el periodista Marcelo Sottile, quien largó la información del contagio del futbolista y que convulsionó el mundo Boca, explica que el informe mostrado recientemente no corresponde al último realizado por Sebastián Villa: "El examen que filtró Sebastián Villa y su gente es del 30 de junio. Hace 20 días. El hisopado que dio positivo -desmienta quien lo desmienta- es de la semana pasada. En el Mundo Boca se sabe la realidad más allá del ida y vuelta mediático. Lo más importante: Villa se siente bien", expuso el periodista en su cuanta de Twitter.