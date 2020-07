El mediocampista que busca una "segunda oportunidad" en River

Joaquín Arzura es uno de los jugadores que vuelve a River y el mediocampista tiene un año de contrato con el club y quiere quedarse para pelearla. Tras su paso por Huracán y de regreso al millonario, el futbolista pretende tener otra oportunidad ya que se siente en deuda.

"Tengo que volver a River, por ahora del club no se comunicaron conmigo. Tengo contrato hasta junio de 2021 y mi deseo es jugar en River. Me siento en deuda por no devolverles la confianza que me dieron", sostuvo el futbolista en diálogo con Radio La Red.

Aunque dejó en claro cuál es su objetivo, sabe que la última palabra la tiene el entrenador Marcelo Gallardo: "Yo voy a respetar la decisión de Gallardo.La exigencia que tiene Gallardo día a día es lo que hace que genere este rendimiento en River".”, expresó Arzura.

Más allá de ésto, Arzura se permitió soñar con la posibilidad de volver a integrar el mediocampo del club de Núñez y llenó de elogios a Leonardo Ponzio, con quien le gustaría fomar una dupla en el centro de la cancha: "Es uno de los mejores de la historia del club. River ha jugado con doble cinco y muchas veces jugamos juntos".