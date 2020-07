La desafiante frase de Simeone que sorprendió a todos

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró hoy que no trabaja para su valoración personal sino "para que gane" su equipo.



"No entreno para que me valore la gente, lo hago para que gane mi equipo", dijo Simeone en conferencia de prensa.

El 'Cholo" confía en terminar la temporada "de la mejor manera" este domingo, en la última jornada de la Liga de España, ante Real Sociedad, para después "descansar" y pensar en la 'Champions'.

Según Simeone "el equipo está fuerte, está bien", y se esperanzó: "Ojalá podamos terminar de la mejor manera".



También se refirió a los dos grandes de España, Real Madrid y Barcelona del astro Lionel Messi, y subrayó que "cada club tiene sus objetivos y las exigencias varían".