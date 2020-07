Dos ex Boca que sufrieron en Madrid arrancaron de la peor manera en Estados Unidos

Los Ángeles Galaxy, equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto y con Cristian Pavón y Emiliano Insúa, debutó con una derrota por 2-1 ante Portland Timbers, de Diego Valeri y Sebastián Blanco, quien marcó uno de los goles, en el torneo especial de la MLS en Disney.



En la apertura del grupo F, el equipo del "Mellizo" Barros Schelotto no pudo con Portland Timbers, que se impuso por los goles de Jeremy Ebobisse (14m. ST) y del ex Lanús y San Lorenzo Blanco (21m. ST).



Blanco fue titular junto a Diego Valeri, mientras que el también argentino Tomás Conechny estuvo en el banco de suplentes.



En Los Ángeles Galaxy, que descontó a dos minutos del final a través del mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien también falló un penal con el marcador 0-0, jugaron todo el partido Pavón e Insúa.

Los Ángeles y Houston Dyanamo, los otros dos integrantes del grupo F, empataron 3-3.



En Houston Dynamo jugó desde el comienzo Matías Vera (ex Chicago) y luego entró el defensor Víctor Cabrera. Tomás Martínez no tuvo minutos.



Por su parte Chicago Fire, del Grupo A de la Conferencia Este, con el exvolante de Vélez Sarsfield y el seleccionado argentino, Gastón Giménez, jugando los 90 minutosi, le ganó por 2 a 1 al vigente campeón Seattle Sounders, con el uruguayo ex Boca Juniors, Nicolás Lodeiro,



Robert Beric y el mexicano Mauricio Pineda anotaron para Chicago, mientras que el keniata Handwalla Bwana igualó transitoriamente para el visitante Seattle.



Por la misma zona, en la próxima madrugada argentina estarán jugando Philadelphia-Inter Miami y Orlando City-New York FC.