Golazo extraordinario de un ex Godoy Cruz

El exjugador de Godoy Cruz Antonio Tomba, Federico Higuaín, marcó un golazo en el empate del DC United ante Toronto FC, por 2-2, por la primera fecha del Grupo C, en su debut en el Mundialito de la MLS en Orlando.

El delantero argentino ingresó faltando 10 minutos para el final y con el partido 2-0 abajo. En un contraataque, aprovechó que el arquero Quentin Westberg se adelantó y se la picó por encima, para poner el 2-1.

Luego, ya en tiempo de descuento, DC United, que tenía uno menos por la expulsión de Júnior Moreno, alcanzó la igualdad con un tanto de Frédéric Brillant de cabeza. Por su parte, Pablo Piatti fue titular y jugó 73 minutos para Toronto FC.

El partido debía disputarse ayer, pero en la última ronda de testeos se conocieron dos casos sospechosos de coronavirus (un caso positivo inicialmente no confirmado de Covid-19 por un jugador y un caso no concluyente por otro futbolista) y por eso se activaron los protocolos. Más adelante, se realizó una nueva ronda y todos dieron negativos, aunque esos dos jugadores involucrados (no trascendieron sus nombres) no jugaron hoy y siguieron con más análisis.