La foto de Higuaín que desató una lluvia de críticas y memes

Tras viralizarse una imagen de uno de los entrenamientos, y a una semana del partido que Juventus disputará contra Milan por las semifinales de la Copa Italia, cientos de twitteros bromearon sobre el estado físico de Gonzalo Higuaín y lo compararon con sus compañeros de equipo.

"Higuaín parece un oficinista que se escapó de raje a jugar un fútbol 5. Tiene hasta medias de oficinista y todo", escribió el usuario @Adelfaisnotdead. "Higuaín ahora mismo está tasado en 190 kilos y 10 millones de euros", opinó @Llourinho compartiendo la imagen. "Higuaín, símbolo mundial de la cuarentena”, comentó alguien más.

Como si las burlas no fueran suficiente, el atacante de 32 años sufrió una molestia en el muslo que lo obligó a abandonar la rutina planeada para no empeorar la lesión. En la imagen elegida por el club para ilustrar el parte médico, también se intuye que su estado físico no es el ideal.

El Pipote Higuaín se comió el confinamiento entero !!! pic.twitter.com/Bhqz5XvBda — Barçavip (@jordi2039) June 5, 2020

En modo Higuaín https://t.co/um3R0nLvzR — Jon Barbon (@jonbarbon) June 5, 2020

Se aprueban los cinco cambios en los partidos de fútbol. Higuaín gasta tres él solo pic.twitter.com/r4wUl3ux7a — diegrotesco (@diegrotesco) June 5, 2020

“La forma fisica di Higuain al ritorno all’allenamento è semplicemente vergognosa”

Lo scrive il portale spagnolo Fichaje. “Non merita di essere nell’élite del calcio mondiale. Il River Plate dovrà pensarci” https://t.co/3xo9UN6cg8 pic.twitter.com/jFmL5iOhfo — ilnapolista (@napolista) June 5, 2020

Higuain gunna be coming back to football chokeslaming dons pic.twitter.com/nlvMWoIkAK — RedknappRealist™ (@RedknappRealist) June 5, 2020

Si el “Pipita” Higuaín fuera su compañero de equipo ¿Qué le dirían el primer día que lo volvieran a ver? pic.twitter.com/bzvwd2WYJC — Futbol Total Oficial (@FutbolTotalOf) June 5, 2020

Yo soy Higuaín volviendo al #GYM uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE05 pic.twitter.com/Po0aq1Mztc — Juan Gui uD83DuDC80uD83DuDE08uD83DuDC7B (@JuanGui_RMCF) June 5, 2020

Higuaín, símbolo mundial de la cuarentena. pic.twitter.com/GIUVRsSgQQ — Disfuncionario (@Paterpau) June 4, 2020

Higuaín y su dieta pic.twitter.com/MnJHd9DsyF — ErikuD83CuDDEAuD83CuDDF8 (@ErikKaiser1492) June 5, 2020