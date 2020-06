La impactante cifra que el París Saint Germain pide por Neymar

Al parecer será una tarea titánica para que Barcelona consiga el retorno de Neymar, ya que París Saint Germain (PSG) fijó un cifra millonaria para aprobar la salida del astro brasileño de 28 años. Sport de España señala que el club parisino pide 175 millones de euros por Ney a los equipos interesados en el capitán de la Selección de su país

"El club azulgrana sí ha tanteado la operación, pero el PSG quiere imponer unas condiciones imposibles para el Barça. En París darían salida a Neymar, pero no quieren hablar de trueques y solo le venderían por 175 millones de euros en cash", informó el medio español. "Ni el Barça ni ningún otro club europeo parece que este verano pueda acercarse a esa cifra", agregó.

Hay que indicar, que Barcelona tiene como prioridad el fichaje del argentino Lauatro Martínez del Inter de Milán para reforzar su zona ofensiva en la próxima temporada. Aunque desde la interna del cuadro azulgrana no se ha descartado la vuelta de Neymar, que se marchó a PSG a mediados del 2017 en una operación de 222 millones de euros.

Es evidente que las conversaciones no están rotas, pero la declaración de intenciones del PSG complica muchísimo las cosas. Lo que sí tienen claro es que, quizás, este no sea el verano de Neymar. Habrá que ver si el jugador toma cartas en el asunto, aunque no hay dinero,