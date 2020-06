La desilusión que se llevó Nocioni al conocer a su ídolo, Scottie Pippen

El basquetbolista argentino Andrés Nocioni vistió la camiseta de Chicago Bulls entre 2004 y 2009 y sobre su paso por la franquicia contó una anécdota de cuando llegó y tuvo la oportunidad de conocer a Scottie Pippen, llevándose una gran desilusión.

El Chapu aseguró que Pippen era su ídolo y contó su primer encuentro con él en el podcast 'Hola! Qué tal? Cómo estás?' que realizan Nico Laprovittola y Germán Beder, antiguo responsable de prensa de la Selección argentina.

"Conocí a Scottie Pippen y automáticamente mi ídolo se cayó rotundamente. Lo conocí en una fiesta de los Bulls. Había entrenado con él con anterioridad, pero no había hablado. La verdad es que me dieron un cachetazo y me hicieron ponerme en mí lugar. El tipo no me dio ni pelota, no me tiró ni un consejo", aseguró Nocioni.

"Yo abrí mi corazón y realmente le dije que era mi ídolo, que era un honor estar sentado al lado de él. El tipo no me dio ni la hora. Además, llevaba un par de cervezas de más. Cuando lo ví tomando una cerveza dije: 'Acá viene lo mío, nos vamos a poner a charlar'. Pero no, me trató con un desprecio total. Pero bueno, seamos realistas, el tipo tiene su nivel y yo tengo otro", contó Nocioni en tono de broma.

Más allá del día que lo conoció, Nocioni comentó que luego tuvieron una buena relación: "A veces nos vimos en cenas por amigos comunes y me parece de muy buen trato".