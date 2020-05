Jugadoras estadounidenses no se rinden y siguen con su lucha

El seleccionado estadounidense femenino de fútbol, vigente campeón mundial, presentó hoy una apelación contra la decisión de un juez de desestimar una igualdad salarial con el equipo nacional masculino.



La demanda fue presentada por 28 jugadoras del equipo nacional femenino el año pasado, contra la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF) procurando un pago de 66 millones de dólares en daños bajo la Ley de Igualdad de salario.



De acuerdo con la resolución, de 32 páginas, el juez Gary Klausner de la Corte del Distrito central de California, en Los Ángeles, desestimó la reclamación del equipo femenino por discriminación salarial, fallando a favor de la Federación estadounidense (US Soccer).



Después de que se desestimó el reclamo de igualdad salarial, la huelguista Megan Rapinoe, que ganó el Balón de Oro y la Bota de Oro en la Copa Mundial del año pasado, tuiteó: "Nunca dejaremos de luchar por la igualdad", señaló la BBC.



La vocera de las jugadoras, Molly Levinson confirmó que la apelación fue presentada: "Igualdad salarial significa pagar a las mujeres jugadoras el mismo premio que se le paga a un hombre por ganar un partido. El argumento de que a las mujeres se les paga lo suficiente al ganar casi la misma cantidad que los hombres no es válido, ellos ganan más del doble".



No obstante, el juez federal Gary Klausner permitió que el caso de los jugadoras por tratamiento injusto en viajes, alojamiento y asistencia médica fuera a juicio, que está programado para el 16 de junio en Los Ángeles.



El equipo estadounidense ganó la Copa Mundial Femenina 2019 jugada en Inglaterra, logrando el cuarto título de su historia al vencer en la final a Países Bajos y ganaron cinco oros olímpicos, mientras que los varones apenas sumaron un tercer puesto en el primer mundial de Uruguay 1930.



El caso de las mujeres había sido apoyado públicamente por jugadores del equipo masculinos y en febrero pasado los futbolistas expresaron mediante una nota que: "La federación continúa discriminando a las mujeres en sus salarios y condiciones de trabajo".