Así se jugarán las dos primeras fechas de la reanudación en España

La Liga de fútbol de España definió esta tarde los horarios para los encuentros de la fecha 28, con la que se reanudará la competencia, en el marco de la pandemia del coronavirus.

?? Confirmadas las dos próximas jornadas de @LaLiga: pic.twitter.com/nGnH6nvioI — FC Barcelona (desde uD83CuDFE0) (@FCBarcelona_es) May 31, 2020

La jornada comenzará el jueves 11 del corriente, con el clásico andaluz que protagonizarán Sevilla, de los argentinos Ever Banega, Franco Vázquez y Lucas Ocampos, y Betis, que tiene en sus filas a Guido Rodríguez. Este encuentro empezará a las 22.00 hora local (17.00 de Argentina).

Al día siguiente continuará la fecha con los cotejos Granada-Getafe (14.30 hora argentina) y Valencia-Levante (17.00). En tanto, el sábado 13 jugará el líder Barcelona, del astro rosarino Lionel Messi, como visitante del Mallorca (17.00).

HORARIOS | ¡VUELVE #LaLigaSantander! Conoce cuándo se jugarán los encuentros correspondientes a la jornada 28.#VolverEsGanar — LaLiga (@LaLiga) May 31, 2020

Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue quien confirmó los horarios del regreso del fútbol en España. Aseguró que se respetarán siempre "las 72 horas" entre partidos, que incluso permitirá que un lunes no haya encuentros. "No anunciamos el resto de jornadas por esperar las temperaturas para elegir los horarios, pero alguna jornada no se podrá jugar en un lunes".

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros correspondientes a la jornada 29 de LaLigaSantander.#VolverEsGanar — LaLiga (@LaLiga) May 31, 2020

En LaLiga ya trabajan para la próxima temporada con el 12 de septiembre como primera fecha que baraja para el inicio de la competición. "Hay que prever las cosas y ésa es nuestra intención. Habrá que hablar con la Federación y el sindicato", confirmó Tebas.

"Hay equipos españoles que en agosto jugarán competiciones europeas, hay que ver hasta dónde llegan, esperamos que hasta la final, pero habría un plan especial para ellos, aunque es importante empezar el 12 de septiembre. Son 38 jornadas y hay Eurocopa el próximo año. Es el objetivo y lo vamos a intentar", cerró.