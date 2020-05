Un árbitro de la Champions fue detenido por prostitución y drogas

El árbitro esloveno Slavko Vincic, quien en este temporada dirigió partidos jugados por Liverpool y Manchester City de Inglaterra en la Liga de Campeones, fue detenido en Bosnia en una operación relacionada al tráfico de drogas y prostitución, señaló hoy la prensa europea.



Vincic, de 39 años, fue arrestado por estar relacionado con prostitutas a cargo de Tijana Maksimovic, conocida como Tijana Ajfon, que es sospechosa de prostitución y proxenetismo.



El árbitro fue encontrado en una cabaña en la ciudad de Bijeljina en donde la policía halló a nueve mujeres, que trabajaban para Maksimovic, 26 hombres y en donde se confiscó cocaína y armas, según informa el diario croata 24Sata.





Vincic no organizó la reunión pero fue arrestado por ser uno de los que supuestamente utilizaron los servicios sexuales de las chicas de Maksimovic.



El árbitro esloveno dirigió tres partidos de la presente y aún suspendida Liga de Campeones: Brujas 0-Galatasaray 0, Genk 1-Liverpool 4 y Manchgester City 1-Shaktar Donesk 1.



El arbitro le dijo a los medios de prensa que: "Tras una reunión con algunos socios comerciales nos invitaron a una celebración en una cabaña, a lo que acudimos. Le expliqué a la policía que no conocía a esas personas y me dejaron regresar al hotel y volver a Eslovenia. Fue el error más grande de mi vida”.



Vincic dirigió hasta ahora 13 cotejos de Liga de Campeones, 17 de Europa League, tres de eliminatoria de Copa del Mundo, cinco de eliminatorias para Eurocopa y dos en Copa del Mundo Sub-20.