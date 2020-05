En Tucumán creen que podrían organizar partidos de fútbol

La posibilidad, por ahora difusa, de mudar el fútbol a las provincias con pocos casos de coronavirus, despertó el interés de funcionarios del Noroeste Argentino, y si bien en Tucumán no le cierran la puerta a esa iniciativa aclararon que para avanzar con un proyecto de esas características tienen que existir las condiciones necesarias para no poner en riesgo a la población.



"No es un tema para analizarlo en este momento, pero si en el futuro avanzamos sanitariamente a un punto en el que la provincia pueda organizar esos partidos sin poner en riesgo a la población, seguramente vamos a tenerlo en cuenta", le dijo a Telam, Sebastián Giobellina, titular del Ente Tucumán Turismo.



El funcionario explicó que "todo lo que pueda generar un flujo turístico importante es bueno para la provincia" y puso como ejemplo que antes de la pandemia "se impulsaron muchos eventos culturales, académicos y deportivos, que elevaron la ocupación hotelera".



Catamarca no tiene casos registrados hasta el momento; Jujuy comenzó a liberar la actividad comercial; Salta sólo reportó cinco personas enfermas; Santiago del Estero tiene 16 y un moderno estadio listo para ser inaugurado (el Único, construido para la postergada Copa América 2020), mientras que Tucumán, si bien suma 42 contagios, en las últimas dos semanas sólo registró dos personas enfermas.



La idea, si bien entusiasmó en la región, no tiene una aceptación generalizada porque quienes se oponen, señalan que tiene poco sentido trasladar delegaciones numerosas a las provincias para jugar un partido a puertas cerradas, como se supone sucederá en una primera etapa de competencias.