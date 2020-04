Atentos: nuevas reglas en el fútbol para la próxima temporada

Todavía no se sabe cuándo empezará la próxima temporada de fútbol en el mundo, porque el coronavirus hace que no se sepa cuándo se terminará la 19/20. Pero lo cierto es que cuando todo vuelva a la normalidad y se inicie un nuevo año -que va de julio a junio- en el fútbol mundial, será con nuevas reglas a partir de las modificaciones aprobadas por la International Football Association Board.

El ente que rige el reglamento dio a conocer en las últimas horas cuáles fueron las modificaciones que tendrán algunas reglas, con el objetivo de seguir mejorando el juego. La IFAB aseguró que las competencias que fueron suspendidas por coronavirus, podrán reanudarse manteniendo las reglas de la temporada 19/20 hasta el final, o bien ya comenzar con la aplicación de las modificaciones.

Entre lo más destacado, se dejó en claro que a partir de la implementación, los árbitros deberán obligatoriamente ir a revisar al monitor una jugada que fue chequeada en el VAR si se trata de una interpretación subjetiva. Además, si un jugador sufre una falta de tarjeta amarilla pero él mismo o su equipo juegan el tiro libre rápido, el infractor no será amonestado.

Las modificaciones para la próxima temporada

Infracción por mano

-En el caso de que el atacante toque el balón con la mano de manera fortuita únicamente conllevará sanción si la jugada acaba «inmediatamente» en gol o en una ocasión manifiesta de gol a favor del atacante o su equipo (p. ej. si tras tocar con la mano el balón, este se desplaza una distancia muy corta o se dan muy pocos pases).

-Con el fin de determinar con claridad la infracción por mano, se establece el límite del brazo en el punto inferior de la axila

Lanzamientos y tandas de penales

-Si el guardameta infringiera las Reglas de Juego, pero la pelota no entrara en la portería o rebotara en los postes o el travesaño, no se repetirá el lanzamiento a menos que la infracción del portero influyera claramente en el ejecutor.

-Si se sancionara al guardameta y se repitiera el lanzamiento, se advertirá al guardameta por una primera infracción (durante el partido o en la tanda de penales) y se le amonestará (tarjeta amarilla) en caso de cometer más infracciones.

-Las tarjetas amarillas mostradas durante el partido (incluida la prórroga) no se tendrán en cuenta en la tanda de penales. Si se le mostraran a un mismo jugador dos tarjetas amarillas, una durante el partido y otra en la tanda de penales, constarán en el acta arbitral como dos tarjetas y no como expulsión (tarjeta roja).

-En el caso de que portero y ejecutor de un tiro penal infringieran las Reglas de Juego al mismo tiempo, se sancionará al ejecutor.

VAR

-Será necesaria una sola señal de televisión para realizar una «revisión basada únicamente en el VAR».

-Siempre que el incidente que se vaya a revisar sea susceptible de consideraciones subjetivas, el árbitro lo debería revisar en el monitor a pie de campo, es decir, analizar las repeticiones en el área de revisión.

Otras aclaraciones

-Los postes y el travesaño podrán tener perfiles resultado de la combinación de cuatro formas básicas.

-La infracción por mano voluntaria por parte de un defensor se considerará «acción voluntaria» a la hora de determinar el fuera de juego.

-En el caso de que el portero jugara el balón de forma antirreglamentaria una segunda vez tras reanudar el juego, es decir, antes que lo toque otro jugador, se aplicará la correspondiente sanción disciplinaria, incluso si tocara el balón esa segunda vez con el brazo o la mano.

-Si el árbitro permitiera la ejecución de un tiro libre «rápido» o concediera ventaja tras la comisión de una infracción que «interfiere en un ataque prometedor o acaba evitándolo», no se mostrará tarjeta amarilla.

-Se amonestará con tarjeta amarilla al jugador que no respete los 4 m de distancia obligatoria en un balón a tierra.

-Si en un saque de meta o tiro libre, el portero elevara la pelota hacia un compañero, y este se la devolviera con la cabeza o el pecho para que el guardameta la recoja, se repetirá el saque, pero la acción no tendrá sanción disciplinaria, a menos que se repitiera de manera reiterada.