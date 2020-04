Tras el escándalo, Russo se comunicó con Sebastián Villa

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Russo, se comunicó con el delantero Sebastián Villa, denunciado por violencia de género por su ex pareja Daniela Cortés, mientras el futbolista colombiano se entrena con la guía virtual del cuerpo técnico "xeneize".



La causa penal, radicada en la UFI del distrito bonaerense de Esteban Echeverría, tendrá hoy una jornada clave, ya que Daniela Cortés, de 25 años y también colombiana, fue revisada esta mañana por un médico legista del programa Asistencia a la Víctima.



El abogado Fernando Burlando, patrocinante de Cortés, dijo hoy a Télam que "estamos aguardando el informe médico, porque si lo autoriza estamos en condiciones de realizar una nueva audiencia virtual para que ella agregue datos a su denuncia".



Daniela Cortés no respondió ayer a cinco llamados telefónicos del Juzgado de Garantías Nº 2, por lo que no pudo realizarse la audiencia virtual que estaba programada, según contó el propio Burlando, "debido a un problema que tenía con su teléfono celular".



Russo habló anoche por Skype con Villa para interesarse por su situación personal, aconsejarlo y preocuparse en saber si ya estaba en su departamento de Puerto Madero y había dejado la casa que compartía con "Juanfer" Quintero, jugador de River y vecino del barrio privado de la localidad de Canning en donde también vivía Villa.



Allegados al técnico boquense dijeron a Télam que Russo se mostró sorprendido por las noticias sobre la denuncia contra Villa y que está muy preocupado por la gravedad que pueda tener la causa.



El jugador colombiano, más allá de comentarle sobre su tema personal, le confirmó al DT que seguía con los trabajos físicos habituales, guiado en forma virtual por los preparadores físicos del club de la Ribera.



En cuanto a la dirigencia de Boca, decidieron no hablar sobre el tema y expresarse sólo a través de comunicados oficiales.



Puertas adentro, hay malestar y preocupación, en especial tras los mensajes publicados en redes sociales por el colectivo Feminismo Xeneize, que posteó la imagen de una pancarta con la consigna "¡Jugadores violentos en Boca, no!".



El martes por la tarde, la ex pareja del jugador presentó una denuncia penal contra Villa por violencia física y psicológica. La respuesta del futbolista -patrocinado por el abogado Hipólito Pino- fue con una demanda judicial contra Cortés por "amenazas y extorsión".



Hasta la llegada de Miguel Russo a Boca, en enero pasado, Villa no era titular en el equipo boquense. Con el apoyo del entrenador, el delantero se convirtió en una de las figuras del campeón de la última Superliga.



El delantero colombiano fue incorporado por Boca en junio de 2018, tras abonarle a Deportes Tolima de Colombia 3.700.000 dólares por el 70 por ciento de su ficha.



A fines de 2019, Villa estuvo a punto de irse del club ante ofertas de Europa y Estados Unidos, ya que no era tenido en cuenta por Gustavo Alfaro, el anterior entrenador de Boca.



En marzo pasado, Boca le actualizó el contrato a Villa, con vínculo hasta junio de 2022, con una cláusula de salida de 30.000.000 de dólares.