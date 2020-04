Saviola y la frase sobre su retiro que sacude al mundo River

El ex futbolista Javier Saviola contó hoy que le hubiera gustado retirarse de "otra manera" en su último paso por River Plate, en 2015.



"Sin dudas me hubiese gustado terminar de otra manera, pero estoy muy agradecido al club", reconoció el ex atacante, de 38 años, en una nota con TNT Sports.

"Siempre mi deseo fue retirarme en River. Pude volver con mis hijos, ganar una Copa Libertadores y estar en un equipo sumamente prestigioso. Estoy feliz de haber vuelto y de cómo me trataron", valoró sobre los 15 partidos que jugó bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo, que concluyó con la Libertadores 2015 ante Tigres de México.



Saviola, que cumplió 137 presencias y 58 goles en sus dos ciclos en el club de Núñez, lamentó: "Mi vuelta no tuvo tanta trascendencia como hubiera querido".



Asimismo, el ahora entrenador elogió a Gallardo por ser "muy ganador" y conseguir que "cada futbolista de todo" bajo su mandato.



"Es uno de los entrenadores más importantes que pasaron por el fútbol argentino. Ojalá pueda dirigir en Europa”, destacó el ex Real Madrid y Barcelona.



"He tenido el privilegio de jugar con Ronaldinho, Messi, Aimar, Ortega y Raúl. Es un orgullo", concluyó el "Conejito".