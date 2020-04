El consejo que ¿debería? escuchar Lautaro Martínez para su futuro

El.ex entrenador italiano Fabio Capello consideró que el delantero argentino Lautaro Martínez "debería quedarse en el Inter, donde es un líder, porque si va al Barcelona será suplente".



El ex director técnico del Real Madrid, equipo con el.que logró dos Ligas de España (1997 y 2007), aseguró que en lugar del centrodelantero permanecería en el club italiano para "seguir creciendo" ya que en la entidad catalana no tendrá un lugar asegurado dentro del equipo.



Capello, en una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, sostuvo que " el único club que no saldrá destrozado" de la crisis económica por la pandemia de Covid-19 "será el Real Madrid".



"Barcelona y Atlético Madrid van a sufrir mucho me parece", pronosticó Capello, de 74 años, ex DT de Roma, Juventus y Milán, con el que ganó la Liga de Campeones de Europa en 1994.



"El mercado se verá revolucionado. Se habían alcanzado cantidades absurdas para los fichajes. Regresaremos a un nivel más razonable. Serán necesarios directivos inteligentes para arreglar el sistema. El egoísmo puede ser fatal", concluyó Capello.