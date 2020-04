Un ex Racing descartó la posibilidad de volver al club

Pablo Caballero, ex jugador de Racing Club, hoy delantero del Cartagena de la segunda división de España, dijo hoy que le parece "complicado" que pueda volver a la "Academia" en el futuro, ya que se encuentra "lejos de la vorágine del fútbol argentino".



"No me veo vistiendo de nuevo la camiseta, no porque no quiera, pero es una realidad. Desde que llegué a España me fue muy bien", contó Caballero en la radio online Racing 24.



El jugador, surgido en el fútbol juvenil de Racing, en donde debutó en 2007 en un empate sin goles ante Independiente, se refirió también al parate del fútbol por la pandemia del coronavirus.





"En España, con la gran cantidad de infectados que hay, estamos complicados. Pero acatamos las órdenes del gobierno. Yo aprovecho mucho para jugar con mi hijo, después de hacer el entrenamiento virtual. Y una vez por semana vamos al supermercado", señaló Caballero, quien pasó también por Tigre y Guaraní de Paraguay, antes de volver a Racing en 2012.



"Desde que llegué a España me fue muy bien. Buscaba salir de la vorágine del fútbol argentino. Aunque también digo que se extraña el día a día de nuestro fútbol. La pasión que hay en Argentina acá no se ve, ya que son mucho más controlados", analizó el arquero.



"El nivel de la segunda división de España es muy bueno. Lo que sí es muy raro es enfrentar a las filiales de Real Madrid y Barcelona porque son chicos que vuelan, pero nos la rebuscamos con las mañas de la experiencia", dijo el arquero que en el ascenso argentino jugó en Ferro Carril Oeste y en Almirante Brown.



Contó también la emoción vivida tiempo atrás cuando se filmó el documental con el cual Racing homenajeó a la legendaria Tita Mattiusso: "Fue hermoso ir al predio para grabar la película. Se me caían las lágrimas de ver cómo estaba".



"Mi mamá no podía creer cómo había cambiado. Es increíble cómo está hoy el predio Tita Mattiussi. Me llena de orgullo", agregó el arquero que también jugó en el fútbol chino y en los clubes españoles Lugo y Almería.



En cuanto a la actualidad futbolística de Racing, Caballero indicó que no tiene preferencias "por (Diego)Cocca, (Eduardo) Coudet o (Sebastián) Beccacece. Hoy es totalmente diferente la situación y el equipo sale a ganar en todas las canchas. Hubo un cambio de mentalidad".



"Tengo los mejores recuerdos del club y más allá del momento que me tocó pasar (en la pelea por no descender en 2008), fue un sueño cumplido", afirmó.



En cuanto a otros entrenadores que tuvo en su carrera, expresó que "Luis (Zubeldía) me dio la posibilidad de afianzarme en Primera, porque el Coco Basile me llevaba de cábala como jugador el 19, ja", recordó entre risas el arquero.



"(Ricardo) Caruso Lombardi es bastante particular, un personaje bárbaro. Estoy agradecido porque me dio la posibilidad de poder jugar. Planteaba muy bien los partidos Caruso", concluyó Caballero.