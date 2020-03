Gallardo hizo un análisis insólito y lo liquidaron en las redes

"Se aprende todo el tiempo, no solamente en la derrota ni en la victoria. Nosotros no vamos a cambiar, no vamos ser diferentes a cuando ganamos. Tenemos que volver a empezar: es el juego mismo el que te da esas posibilidades y hay que saber convivir con ganar y con perder".



??uD83CuDFFDMG pic.twitter.com/gZfcS3Vss4